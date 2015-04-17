Смотри, как бесплатно скачать роботов
JFatlSign - индикатор для MetaTrader 5
2234
Семафорный сигнальный индикатор, подающий сигналы при изменении направления движения средней JFATL.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор JFatlSign
ColorHMA_StDev
Индикатор ColorHMA с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.XXRSX_StDev_Signal
Семафорный сигнальный индикатор с использованием значений индикатора XXRSX_StDev.