Индикаторы

JFatlSign - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров: 2234
2234
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Семафорный сигнальный индикатор, подающий сигналы при изменении направления движения средней JFATL.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор JFatlSign

