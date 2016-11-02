コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

JFatlSign - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
703
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
jfatlsign.mq5 (9.71 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

JFATLの平均が方向を変えるときにトリガされるセマフォシグナル指標

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　JFatlSign指標

図1　JFatlSign指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12845

i-Sadukey_v1_Sig i-Sadukey_v1_Sig

i-Sadukey_v1デジタルフィルタに基づいたセマフォシグナル指標

LaguerreCandle LaguerreCandle

ローソク足のシーケンスとして実装されたLaguerre指標

ColorHMA_StDev ColorHMA_StDev

標準偏差アルゴリズムに基いて色付きの天を用いた、追加的なトレンドの強さの指標を持つColorHMA指標

Ozymandias_Lite Ozymandias_Lite

価格帯ラインが除去されたOzymandiasの簡易版