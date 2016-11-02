無料でロボットをダウンロードする方法を見る
JFatlSign - MetaTrader 5のためのインディケータ
JFATLの平均が方向を変えるときにトリガされるセマフォシグナル指標
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 JFatlSign指標
