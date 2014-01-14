CodeBaseSecciones
Indicadores

i-Sadukey_v1 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1270
(16)
i-sadukey_v1.mq5 (17.54 KB) ver
Descripción:

Este filtro digital muestra una tendencia cambiando el color.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com 9.01.2009.

Indicador i-Sadukey_v1

