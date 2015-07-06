CodeBaseSecciones
Indicadores

ColorJFatl_StDev - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
863
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Indicador ColorJFatl con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.

Si la desviación estándar del indicador ColorJFatl se encuentra en el diapasón entre los valores de los parámetros dK1 y dk2, entonces aparecerá un punto de color en la media móvil, con el color correspondiente a la dirección de la tendencia actual.

input double dK1=1.5;  // Coeficiente 1 para el filtro cuadrático
input double dK2=2.5;  // Coeficiente 2 para el filtro cuadrático

Si el valor de la desviación estándar se muestra superior al valor del parámetro de entrada dk2, entonces el tamaño del punto de color se hace mayor. De esta forma, se obtiene la indicación de la fuerza de la tendencia con tres niveles de intensidad.

  1. Débil - no hay puntos de color;
  2. Medio - puntos de color pequeños;
  3. Fuerte - puntos de color grandes.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador ColorJFatl_StDev

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12825

