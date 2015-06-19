CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

TEMACandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1257
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador Triple Exponential Moving Average implementado como uma seqüência candles (velas).

Os Candles aparecem como resultado dos preços importantes em séries de tempo processados pelo Triple Exponential Moving Average. Na maioria das situações, esta abordagem será mais informativa com a finalidade de análise.

Fig.1. O indicador TEMACandle

Fig.1. O indicador TEMACandle

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12823

JJRSXCandle JJRSXCandle

O indicador JJRSX implementado como uma sequência de candles (velas).

JCCXCandle JCCXCandle

O indicador JCCX implementado como uma sequência de candles (velas).

XXRSX_StDev XXRSX_StDev

O indicador XXRSX mostrando tendência adicional de força, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.

ColorJFatl_StDev ColorJFatl_StDev

O indicador ColorJFatl mostrando tendência adicional de força, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.