Индикаторы

TEMACandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2063
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор Triple Exponential Moving Average (TEMA) в свечном виде.

Свечки получаются от обработки алгоритмом Triple Exponential Moving Average соответствующих ценовых таймсерий. Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Рис.1. Индикатор TEMACandle

