TEMACandle - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2063
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор Triple Exponential Moving Average (TEMA) в свечном виде.
Свечки получаются от обработки алгоритмом Triple Exponential Moving Average соответствующих ценовых таймсерий. Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Рис.1. Индикатор TEMACandle
