Индикатор Triple Exponential Moving Average (TEMA) в свечном виде.

Свечки получаются от обработки алгоритмом Triple Exponential Moving Average соответствующих ценовых таймсерий. Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Рис.1. Индикатор TEMACandle