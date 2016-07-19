CodeBaseKategorien
Indikatoren

TEMACandle - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der dreifache exponentiell gleitende Durchschnitt (Triple Exponential Moving Average) Indikator realisiert als Folge von Kerzen.

Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihe entwickelt mittels des Algorithmus des dreifachen exponentiell gleitenden Durchschnitts. In vielen Situationen könnte ein solcher Ansatz informativer für eine Analyse sein.

Abb.1. Der TEMACandle Indikator

Abb.1. Der TEMACandle Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12823

