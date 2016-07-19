und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
TEMACandle - Indikator für den MetaTrader 5
Der dreifache exponentiell gleitende Durchschnitt (Triple Exponential Moving Average) Indikator realisiert als Folge von Kerzen.
Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihe entwickelt mittels des Algorithmus des dreifachen exponentiell gleitenden Durchschnitts. In vielen Situationen könnte ein solcher Ansatz informativer für eine Analyse sein.
Abb.1. Der TEMACandle Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12823
