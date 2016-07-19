CodeBaseKategorien
Indikatoren

JCCXCandle - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
645
(12)
jccx.mq5 (7.65 KB) ansehen
jccxcandle.mq5 (8.15 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Der JCCX Indikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihe entwickelt mittels des JCCX Algorithmus. In vielen Situationen könnte ein solcher Ansatz informativer für eine Analyse sein.

Der Indikator benötigt die Indikatordatei JCCX.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der JCCXCandle Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12821

