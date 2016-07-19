und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
JCCXCandle - Indikator für den MetaTrader 5
Der JCCX Indikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihe entwickelt mittels des JCCX Algorithmus. In vielen Situationen könnte ein solcher Ansatz informativer für eine Analyse sein.
Der Indikator benötigt die Indikatordatei JCCX.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der JCCXCandle Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12821
