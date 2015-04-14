Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
JCCXCandle - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1615
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор JCCX в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом JCCX соответствующих ценовых таймсерий. Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора JCCX.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор JCCXCandle
OsMACandle
Индикатор OsMA в свечном виде.MomentumCandle
Индикатор Momentum в свечном виде.
JJRSXCandle
Индикатор JJRSX в свечном виде.TEMACandle
Индикатор Triple Exponential Moving Average в свечном виде.