O indicador JCCX implementado como uma sequência de candles (velas). Os Candles aparecem como resultado dos preços importantes em séries de tempo processados pelo algoritmo do JCCX. Na maioria das situações, esta abordagem será mais informativa com a finalidade de análise.

Este indicador requer que o arquivo do indicador JCCX.ex5 seja compilado. Colocar no seguinte caminho: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador JCCXCandle

