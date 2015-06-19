CodeBaseSeções
JCCXCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O indicador JCCX implementado como uma sequência de candles (velas). Os Candles aparecem como resultado dos preços importantes em séries de tempo processados pelo algoritmo do JCCX. Na maioria das situações, esta abordagem será mais informativa com a finalidade de análise.

Este indicador requer que o arquivo do indicador JCCX.ex5 seja compilado. Colocar no seguinte caminho: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador JCCXCandle

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12821

