CCICandle - indicador para MetaTrader 5

Indicador CCI (Commodity Channel Index) en forma de vela.

Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo CCI de las series temporales de precio correspondientes. En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.

Fig. 1. Indicador CCICandle

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12817

