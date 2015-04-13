CodeBaseРазделы
Индикаторы

CCICandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2121
(12)
Индикатор CCI (Commodity Channel Index) в свечном виде.

Свечки получаются от обработки алгоритмом CCI соответствующих ценовых таймсерий. Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Рис.1. Индикатор CCICandle

