CCICandle - индикатор для MetaTrader 5
- 2121
Индикатор CCI (Commodity Channel Index) в свечном виде.
Свечки получаются от обработки алгоритмом CCI соответствующих ценовых таймсерий. Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Рис.1. Индикатор CCICandle
