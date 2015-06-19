Participe de nossa página de fãs
CCICandle - indicador para MetaTrader 5
- 1344
O indicador CCI (Commodity Channel Index) implementado como uma seqüência de candles (velas).
Os Candles aparecem como resultado dos preços importantes em séries de tempo processados pelo algoritmo do CCI. Na maioria das situações, esta abordagem será mais informativa com a finalidade de análise.
Fig.1. O indicador CCICandle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12817
