CCICandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1344
Avaliação:
(12)
Publicado:
Atualizado:
O indicador CCI (Commodity Channel Index) implementado como uma seqüência de candles (velas).

Os Candles aparecem como resultado dos preços importantes em séries de tempo processados pelo algoritmo do CCI. Na maioria das situações, esta abordagem será mais informativa com a finalidade de análise.

Fig.1. O indicador CCICandle

Fig.1. O indicador CCICandle

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12817

