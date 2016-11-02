コードベースセクション
インディケータ

CCICandle - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ローソク足のシーケンスとして実装された CCI (Commodity Channel Index) 指標。

ローソク足は、CCIアルゴリズムによって処理された関連する価格時系列の結果として表示されます。多くの状況において、このようなアプローチは分析の目的のためにより有益であり得ます。

図1　CCICandle指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12817

