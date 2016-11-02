無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
アクティブチャート - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 698
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このエキスパートアドバイザーを使用すると、現時点でアクティブなチャートを決定することができます。
コードはMQL4でも作動しますが、ファイル拡張子をmq4に変える必要があります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12805
Arbitrage II
この指標3組/通貨に由来する2つの通貨間の差を表す2つの線をプロットします。AdaptiveCyberCycleSign
AdaptiveCyberCycle オシレータのメインラインとシグナルラインの交差に基づいたセマフォシグナル指標
CCICandle
ローソク足のシーケンスとして実装されたCCI 指標モメンタムローソク足
ローソク足のシーケンスとして実装されたモメンタム指標