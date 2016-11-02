コードベースセクション
アクティブチャート - MetaTrader 5のためのエキスパート

Vladimir Karputov
ビュー:
698
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
このエキスパートアドバイザーを使用すると、現時点でアクティブなチャートを決定することができます。

コードはMQL4でも作動しますが、ファイル拡張子をmq4に変える必要があります。

アクティブチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12805

