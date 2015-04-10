Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Active Chart - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2596
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Эксперт позволяет определить, какой график в данный момент является активным.
Код работает и в MQL4, достаточно просто сменить расширение файла на .mq4.
HullTrendSign
Семафорный сигнальный индикатор фиксирующий моменты изменения направления усредненной разности между скользящей средней Хала и ее усреднения.HullTrendOSMA
Трендовый индикатор, выполненный в виде цветной гистограммы усредненной разности между скользящей средней Хала и ее усреднения.
CCICandle
Индикатор CCI в свечном виде.MomentumCandle
Индикатор Momentum в свечном виде.