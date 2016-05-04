CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ShowOpenDayLevel - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
986
Rating:
(54)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator der die Tageseröffnung in jedem Zeitrahmen anzeigt (kleiner als zwei Stunden), mit der Möglichkeit, die Startzeit des Tages zu verschieben und Sonntage im Chart zu beachten. Die Tradingwoche einiger Broker beginnt am Sonntag - dies wird berücksichtigt, indem der Parameter SundayTab zum Indikator hinzugefügt wurde. Dieser Parameter bietet drei verschiedene Varianten zur Behandlung von Sonntagen.

Eingabeparameter für den Indikator:

//+-----------------------------------+
//| INDIKATOR INPUT PARAMETERS        |
//+-----------------------------------+
input HOUR_SHIFT HourShift=H0;    // Verschiebung der Tagesstartzeit
input DAY_MODE SundayTab=Sunday;  // Beachtung von Sonntagen
input int Shift=0;                // horizontale Verschiebung des Indikators in Balken 

Abb.1 Der ShowOpenDayLevel Indikator

Abb.1 Der ShowOpenDayLevel Indikator

 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1280

Exp_AsimmetricStochNR Exp_AsimmetricStochNR

Handelssystem, das den AsimmetricStochNR Indikator verwendet.

Exp_XMA_Range_Bands Exp_XMA_Range_Bands

Ausbruchsystem, das den XMA_Range_Bands Indikator verwendet.

StopLevelCounter StopLevelCounter

Dieser Expert Advisor berechnet den Profit von der Eröffnung einer Position zu einem Level der im Chart fixiert wurde

JPAlonso-modoki JPAlonso-modoki

Analysierte Kopie aktuell Champion JPAlonso's EA der ATC2012.