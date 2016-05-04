und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ShowOpenDayLevel - Indikator für den MetaTrader 5
- 986
-
Der Indikator der die Tageseröffnung in jedem Zeitrahmen anzeigt (kleiner als zwei Stunden), mit der Möglichkeit, die Startzeit des Tages zu verschieben und Sonntage im Chart zu beachten. Die Tradingwoche einiger Broker beginnt am Sonntag - dies wird berücksichtigt, indem der Parameter SundayTab zum Indikator hinzugefügt wurde. Dieser Parameter bietet drei verschiedene Varianten zur Behandlung von Sonntagen.
Eingabeparameter für den Indikator:
//+-----------------------------------+ //| INDIKATOR INPUT PARAMETERS | //+-----------------------------------+ input HOUR_SHIFT HourShift=H0; // Verschiebung der Tagesstartzeit input DAY_MODE SundayTab=Sunday; // Beachtung von Sonntagen input int Shift=0; // horizontale Verschiebung des Indikators in Balken
Abb.1 Der ShowOpenDayLevel Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1280
