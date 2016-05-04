Der Indikator der die Tageseröffnung in jedem Zeitrahmen anzeigt (kleiner als zwei Stunden), mit der Möglichkeit, die Startzeit des Tages zu verschieben und Sonntage im Chart zu beachten. Die Tradingwoche einiger Broker beginnt am Sonntag - dies wird berücksichtigt, indem der Parameter SundayTab zum Indikator hinzugefügt wurde. Dieser Parameter bietet drei verschiedene Varianten zur Behandlung von Sonntagen.

Eingabeparameter für den Indikator:

input HOUR_SHIFT HourShift=H0; input DAY_MODE SundayTab=Sunday; input int Shift= 0 ;

Abb.1 Der ShowOpenDayLevel Indikator