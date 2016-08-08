無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ShowOpenDayLevel - MetaTrader 5のためのインディケータ
（2時間未満の）任意の時間枠で一日の始値を表示し、開始時刻のシフトを実行しチャートでの日曜日の存在を検討する能力を有する指標。一部のブローカーの取引週は日曜日に始まるので、これを考慮に入れ入力パラメータSundayTabが指標に追加されました。このパラメータは、日曜日を考慮する3つのバリエーションを選択する能力を行います。
指標の入力パラメータ：
//+-----------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input HOUR_SHIFT HourShift=H0; // 日の開始時刻のシフト input DAY_MODE SundayTab=Sunday; // 日曜の考慮 input int Shift=0; // バー数での指標の水平シフト
図1 ShowOpenDayLevel指標
