ポケットに対して
インディケータ

ShowOpenDayLevel - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
827
評価:
(54)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

（2時間未満の）任意の時間枠で一日の始値を表示し、開始時刻のシフトを実行しチャートでの日曜日の存在を検討する能力を有する指標。一部のブローカーの取引週は日曜日に始まるので、これを考慮に入れ入力パラメータSundayTabが指標に追加されました。このパラメータは、日曜日を考慮する3つのバリエーションを選択する能力を行います。

指標の入力パラメータ：

//+-----------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ         |
//+-----------------------------------+
input HOUR_SHIFT HourShift=H0;    // 日の開始時刻のシフト
input DAY_MODE SundayTab=Sunday;  // 日曜の考慮
input int Shift=0;                // バー数での指標の水平シフト 

図1 ShowOpenDayLevel指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1280

