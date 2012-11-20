Ставь лайки и следи за новостями
ShowOpenDayLevel - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор, отображающий на любом ТФ (меньше двухчасового) уровень открытия дня, с возможностью осуществлять сдвиг начала отсчёта дня и учитывать на графике присутствие воскресных дней. У некорых брокеров начало торговой недели начинается с воскресенья именно с целью учёта этого факта в индикатор добавлен входной параметр SundayTab, осуществляющий возможность выбора трёх вариантов учёта воскресений.
Входные параметры индикатора:
//+-----------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+-----------------------------------+ input HOUR_SHIFT HourShift=H0; // сдвиг времени определения начала дня input DAY_MODE SundayTab=Sunday; // учёт воскресений input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Рис.1 Индикатор ShowOpenDayLevel
