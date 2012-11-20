CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ShowOpenDayLevel - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2693
Рейтинг:
(54)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор, отображающий на любом ТФ (меньше двухчасового) уровень открытия дня, с возможностью осуществлять сдвиг начала отсчёта дня и учитывать на графике присутствие воскресных дней. У некорых брокеров начало торговой недели начинается с воскресенья именно с целью учёта этого факта в индикатор добавлен входной параметр SundayTab, осуществляющий возможность выбора трёх вариантов учёта воскресений.

Входные параметры индикатора:

//+-----------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА     |
//+-----------------------------------+
input HOUR_SHIFT HourShift=H0;    // сдвиг времени определения начала дня
input DAY_MODE SundayTab=Sunday;  // учёт воскресений
input int Shift=0;                // сдвиг индикатора по горизонтали в барах 

Рис.1 Индикатор ShowOpenDayLevel

Рис.1 Индикатор ShowOpenDayLevel

 

Exp_AsimmetricStochNR Exp_AsimmetricStochNR

Торговая система с использованием индикатора AsimmetricStochNR.

XMA_Range_Bands XMA_Range_Bands

Канал волатильности, очень интересная альтернатива Боллинджеру.

StopLevelCounter StopLevelCounter

Эксперт-калькулятор профита по открываемой позиции для ухода цены к фиксируемому на графике ценовому уровню

Spectr Spectr

Спектр колебаний финансового актива, пронормированный значениями простой, скользящей средней