本指标在任意时间周期（少于2小时）显示每天的开盘价水平，并且能够对每天起始时间移位和考虑图表中存在星期天数据的情况。一些代理商的交易周从星期天开始，正是基于这种考虑，输入参数SundayTab被添加到指标中。此参数提供如何考虑周日的三种选择。

指标输入参数:

input HOUR_SHIFT HourShift=H0; input DAY_MODE SundayTab=Sunday; input int Shift= 0 ;

图1 ShowOpenDayLevel指标