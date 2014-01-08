请观看如何免费下载自动交易
ShowOpenDayLevel - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1335
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
本指标在任意时间周期（少于2小时）显示每天的开盘价水平，并且能够对每天起始时间移位和考虑图表中存在星期天数据的情况。一些代理商的交易周从星期天开始，正是基于这种考虑，输入参数SundayTab被添加到指标中。此参数提供如何考虑周日的三种选择。
指标输入参数:
//+-----------------------------------+ //| 输入参数 | //+-----------------------------------+ input HOUR_SHIFT HourShift=H0; // 一日开始时间的位移 input DAY_MODE SundayTab=Sunday; // 考虑包含星期天的图表 input int Shift=0; // 指标在柱线上的水平位移
图1 ShowOpenDayLevel指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1280
