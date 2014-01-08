代码库部分
ShowOpenDayLevel - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
本指标在任意时间周期（少于2小时）显示每天的开盘价水平，并且能够对每天起始时间移位和考虑图表中存在星期天数据的情况。一些代理商的交易周从星期天开始，正是基于这种考虑，输入参数SundayTab被添加到指标中。此参数提供如何考虑周日的三种选择。

指标输入参数:

//+-----------------------------------+
//| 输入参数                           |
//+-----------------------------------+
input HOUR_SHIFT HourShift=H0;    // 一日开始时间的位移
input DAY_MODE SundayTab=Sunday;  // 考虑包含星期天的图表
input int Shift=0;                // 指标在柱线上的水平位移 

图1 ShowOpenDayLevel指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1280

