请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
原作者:
andreybs
此 AML 指标拥有附加的基于标准方差算法的彩色点趋势强度指示。
如果 AML 的标准方差高于 dK 输入参数值, 则彩色点出现在均线上。它的颜色与当前趋势方向对应。
input double dK=2.0; // 平方律滤波器系数
图例. 1. 指标 AML_StDev
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12781
X2MA_StDev
此 X2MA 指标拥有附加的基于标准方差算法的彩色点趋势强度指示。ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal
此指标基于 ForexProfitBoost_2nbSign 指标显示趋势方向或信号。
Bezier_StDev
此 Bezier 指标拥有附加的基于标准方差算法的彩色点趋势强度指示。Ozymandias_StDev
此 Ozymandias 指标拥有附加的基于标准方差算法的彩色点趋势强度指示。