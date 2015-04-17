原作者:

andreybs

此 AML 指标拥有附加的基于标准方差算法的彩色点趋势强度指示。

如果 AML 的标准方差高于 dK 输入参数值, 则彩色点出现在均线上。它的颜色与当前趋势方向对应。

input double dK= 2.0 ;

图例. 1. 指标 AML_StDev