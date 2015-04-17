代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

AML_StDev - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1274
等级:
(13)
已发布:
已更新:
aml_stdev.mq5 (12.39 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

原作者:

andreybs

AML 指标拥有附加的基于标准方差算法的彩色点趋势强度指示。

如果 AML 的标准方差高于 dK 输入参数值, 则彩色点出现在均线上。它的颜色与当前趋势方向对应。

input double dK=2.0;  // 平方律滤波器系数

图例. 1. 指标 AML_StDev

图例. 1. 指标 AML_StDev

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12781

X2MA_StDev X2MA_StDev

此 X2MA 指标拥有附加的基于标准方差算法的彩色点趋势强度指示。

ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal

此指标基于 ForexProfitBoost_2nbSign 指标显示趋势方向或信号。

Bezier_StDev Bezier_StDev

此 Bezier 指标拥有附加的基于标准方差算法的彩色点趋势强度指示。

Ozymandias_StDev Ozymandias_StDev

此 Ozymandias 指标拥有附加的基于标准方差算法的彩色点趋势强度指示。