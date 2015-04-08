CodeBaseРазделы
Индикаторы

AML_StDev - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2209
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

andreybs

Индикатор AML с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.

Если стандартное отклонение индикатора AML больше значения входного параметра dK, то появляется цветная точка на скользящей средней с цветом, соответствующем направлению действующего тренда.

input double dK=2.0;  // Коэффициент для квадратичного фильтра

Рис.1. Индикатор AML_StDev

