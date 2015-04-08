Ставь лайки и следи за новостями
AML_StDev - индикатор для MetaTrader 5
- 2209
Реальный автор:
andreybs
Индикатор AML с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.
Если стандартное отклонение индикатора AML больше значения входного параметра dK, то появляется цветная точка на скользящей средней с цветом, соответствующем направлению действующего тренда.
input double dK=2.0; // Коэффициент для квадратичного фильтра
Рис.1. Индикатор AML_StDev
