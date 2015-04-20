Participe de nossa página de fãs
AML_StDev - indicador para MetaTrader 5
andreybs
O indicador AML com demonstração adicional da força da tendência, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.
Se o desvio padrão do indicador AML é maior do que o valor do parâmetro de entrada dK, então um ponto colorido aparece na média móvel. Esta cor corresponde a direção da tendência que está vigorando.
input double dK=2.0; // coeficiente filtro da lei quadrática
Fig. 1. O indicador AML_StDev
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12781
