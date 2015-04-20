Autor:

andreybs

O indicador AML com demonstração adicional da força da tendência, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.

Se o desvio padrão do indicador AML é maior do que o valor do parâmetro de entrada dK, então um ponto colorido aparece na média móvel. Esta cor corresponde a direção da tendência que está vigorando.

input double dK= 2.0 ;

Fig. 1. O indicador AML_StDev