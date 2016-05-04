und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Exp_XMA_Range_Bands - Experte für den MetaTrader 5
- 803
-
Ausbruchsystem, das den XMA_Range_Bands Indikator des universellen Keltner Kanals verwendet. Ein Signal wird gebildet, wenn ein Balken schliesst und der Preis innerhalb der Kanalbegrenzungen ist.
Kopieren sie die compilierte XMA_Range_Bands.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Historie der Trades am Chart.
Testergebnisse für 2011 für NZDUSD
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1278
