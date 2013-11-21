代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Exp_XMA_Range_Bands - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1605
等级:
(31)
已发布:
已更新:
exp_xma_range_bands.mq5 (14.85 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
tradealgorithms.mqh (115.25 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
xma_range_bands.mq5 (14.53 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

交易系统采用 XMA_Range_Bands 指标构成的 Keltner 通道。在柱线收盘时，如果价格在通道边界之内，则产生执行交易的信号。

放置 XMA_Range_Bands.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的成交历史实例。

图例. 1. 图表上的成交历史实例

测试结果 从 2011 品种 NZDUSD H4:

图例. 2. 测试结果图表

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1278

XMA_Range_Bands_HTF XMA_Range_Bands_HTF

此 XMA_Range_Bands 指标变种，可以使用与图表时间帧不同的固定指标时间帧。

XMA_Range_Bands XMA_Range_Bands

波幅通道是一个非常有趣的布林带替代品。

Exp_AsimmetricStochNR Exp_AsimmetricStochNR

交易系统采 AsimmetricStochNR 指标。

Exp_3XMA_Ishimoku Exp_3XMA_Ishimoku

突破交易系统，使用 3XMA_Ishimoku 指标。