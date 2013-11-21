请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_XMA_Range_Bands - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1605
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
交易系统采用 XMA_Range_Bands 指标构成的 Keltner 通道。在柱线收盘时，如果价格在通道边界之内，则产生执行交易的信号。
放置 XMA_Range_Bands.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的成交历史实例
测试结果 从 2011 品种 NZDUSD H4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1278
