Exp_XMA_Range_Bands - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Опубликован:
Обновлен:
Торговая система с использованием индикатора универсального канала Кёлтнера XMA_Range_Bands. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошёл заход цены за пределы канала.

Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XMA_Range_Bands.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на NZDUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

