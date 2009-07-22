CodeBaseРазделы
Индикаторы

Gaus_MA - индикатор для MetaTrader 4

gkakhiani
Просмотров:
5138
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор рассчитывает скользящую среднюю при помощи модифицированного алгоритма линейно-взвешенного скользящего среднего, где коэффициенты сглаживания рассчитываются при помощи радиально-базисной функции (функция Гаусса).

Математическая формула заложенного в индикатор алгоритма имеет следующий вид

