Gaus_MA - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5138
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор рассчитывает скользящую среднюю при помощи модифицированного алгоритма линейно-взвешенного скользящего среднего, где коэффициенты сглаживания рассчитываются при помощи радиально-базисной функции (функция Гаусса).
Математическая формула заложенного в индикатор алгоритма имеет следующий вид
