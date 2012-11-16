Ставь лайки и следи за новостями
Gaus_MA - индикатор для MetaTrader 5
- 2960
Реальный автор:
GregoryK
Индикатор рассчитывает скользящую среднюю при помощи модифицированного алгоритма линейно-взвешенного скользящего среднего, где коэффициенты сглаживания рассчитываются при помощи радиально-базисной функции (функция Гаусса).
Математическая формула заложенного в индикатор алгоритма имеет следующий вид
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 22.07.2009.
Рис.1 Индикатор Gaus_MA
