Индикаторы

Gaus_MA - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2960
Рейтинг:
(48)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

GregoryK

Индикатор рассчитывает скользящую среднюю при помощи модифицированного алгоритма линейно-взвешенного скользящего среднего, где коэффициенты сглаживания рассчитываются при помощи радиально-базисной функции (функция Гаусса).

Математическая формула заложенного в индикатор алгоритма имеет следующий вид

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com  22.07.2009.   

Рис.1 Индикатор Gaus_MA

