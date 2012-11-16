Реальный автор:

GregoryK

Индикатор рассчитывает скользящую среднюю при помощи модифицированного алгоритма линейно-взвешенного скользящего среднего, где коэффициенты сглаживания рассчитываются при помощи радиально-базисной функции (функция Гаусса).

Математическая формула заложенного в индикатор алгоритма имеет следующий вид

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 22.07.2009.

Рис.1 Индикатор Gaus_MA