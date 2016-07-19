Der ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal Indikator zeigt Trendrichtung und Signale auf Basis des ForexProfitBoost_2nbSign Indikators auf der gewählten Bar als Grafikobjekt für die Trendrichtung oder die Richtung des Markteintritts. Er löst auch Warnungen und Tonsignale aus.

Wenn sich der Trend auf der gewählten Bar fortsetzt, zeichnet der Indikator einen Rechtspfeil. Seine Farbe entspricht der Trendrichtung. Bei einer Trendwende auf der gewählten Bar, zeichnet der Indikator einen Diagonalpfeil. Seine Farbe und Richtung korrespondieren mit der Richtung eines Markteintritts.

Die Eingabe Parameter sind in drei Gruppen unterteilt.

Die Eingabeparameter des ForexProfitBoost_2nb:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input uint MAPeriod1= 7 ; input ENUM_MA_METHOD MAType1= MODE_EMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice1= PRICE_CLOSE ; input uint MAPeriod2= 21 ; input ENUM_MA_METHOD MAType2= MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice2= PRICE_CLOSE ; Die notwendigen Eingabeparameter von ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal für die Darstellung des Indikators:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color Upsymbol_Color= clrBlueViolet ; input color Dnsymbol_Color= clrMagenta ; input color IndName_Color= clrDarkOrchid ; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Die notwendigen Eingabeparameter des ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal Indikators für die Warnung und das Tonsignal:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

Im Fall, dass der ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine Bezeichnung in der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) doppelt verwendet werden.

Der Indikator benötigt die Indikatordatei ForexProfitBoost_2nbSign.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb. 1. Der ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal indicator. Ein Signal der Trendfortsetzung

Abb. 2. Der ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal indicator. Ein Signal für einen Markteintritt