CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
850
Rating:
(13)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal Indikator zeigt Trendrichtung und Signale auf Basis des ForexProfitBoost_2nbSign Indikators auf der gewählten Bar als Grafikobjekt für die Trendrichtung oder die Richtung des Markteintritts. Er löst auch Warnungen und Tonsignale aus.

Wenn sich der Trend auf der gewählten Bar fortsetzt, zeichnet der Indikator einen Rechtspfeil. Seine Farbe entspricht der Trendrichtung. Bei einer Trendwende auf der gewählten Bar, zeichnet der Indikator einen Diagonalpfeil. Seine Farbe und Richtung korrespondieren mit der Richtung eines Markteintritts.

Die Eingabe Parameter sind in drei Gruppen unterteilt.

  1. Die Eingabeparameter des ForexProfitBoost_2nb:
    input string Symbol_="";                            // Handelssymbol
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;          // Zeitrahmen für die Indikatorberechnung
//---- Moving Average 1 parameters
input uint   MAPeriod1=7;
input  ENUM_MA_METHOD   MAType1=MODE_EMA;
input ENUM_APPLIED_PRICE   MAPrice1=PRICE_CLOSE;
//---- Moving Average 2 parameters
input uint   MAPeriod2=21;
input  ENUM_MA_METHOD   MAType2=MODE_SMA;
input ENUM_APPLIED_PRICE   MAPrice2=PRICE_CLOSE;
  2. Die notwendigen Eingabeparameter von ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal für die Darstellung des Indikators:
    //---- Indikator Darstellungsparameter
input uint SignalBar=0;                                // Index der Bar für das Signal (0 ist die aktuelle Bar)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // Indikator Anzeigenname
input color Upsymbol_Color=clrBlueViolet;              // Farbe Aufwärtstrend
input color Dnsymbol_Color=clrMagenta;                 // Farbe Abwärtstrend
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // Farbe Indikatorname
input uint Symbols_Size=60;                            // Größe des Signalsymbols
input uint Font_Size=10;                               // Schriftgröße des Indikatornamens
input int X_1=5;                                       // Horizontaler Versatz des Namens
input int Y_1=-15;                                     // Vertikaler Versatz des Namens
input bool ShowIndName=true;                           // Zeigen des Indikatornamens
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Die Ecke der Darstellung des Symbols
input uint X_=0;                                       // Horizontaler Versatz
input uint Y_=20;                                      // Vertikaler Versatz
  3. Die notwendigen Eingabeparameter des ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal Indikators für die Warnung und das Tonsignal:
    //---- Alert Einstellungen
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Optionen zur Auslösung
input uint AlertCount=0;                     // Anzahl der Warnungen

Im Fall, dass der ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine Bezeichnung in der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) doppelt verwendet werden.

Der Indikator benötigt die Indikatordatei ForexProfitBoost_2nbSign.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb. 1. Der ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal indicator. Ein Signal der Trendfortsetzung

Abb. 1. Der ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal indicator. Ein Signal der Trendfortsetzung

Abb. 2. Der ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal indicator. Ein Signal für einen Markteintritt

Abb. 2. Der ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal indicator. Ein Signal für einen Markteintritt

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12716

ForexProfitBoost_2nbSign ForexProfitBoost_2nbSign

Ein Signalindikator mit einen Algorithmus basierend auf dem Kreuzen von zwei Gleitenden Durchschnitten.

Exp_ForexProfitBoost_2nb Exp_ForexProfitBoost_2nb

Ein Handelssystem, das den ForexProfitBoost_2nb Indikator verwendet.

X2MA_StDev X2MA_StDev

Der X2MA Indikator mit zusätzlicher Anzeige der Trendstärke unter Verwendung von farbigen Punkten auf der Basis des Algorithmus der Standardabweichung.

AML_StDev AML_StDev

Der AML Indikator mit zusätzlicher Anzeige der Trendstärke unter Verwendung von farbigen Punkten auf der Basis des Algorithmus der Standardabweichung.