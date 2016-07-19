und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal Indikator zeigt Trendrichtung und Signale auf Basis des ForexProfitBoost_2nbSign Indikators auf der gewählten Bar als Grafikobjekt für die Trendrichtung oder die Richtung des Markteintritts. Er löst auch Warnungen und Tonsignale aus.
Wenn sich der Trend auf der gewählten Bar fortsetzt, zeichnet der Indikator einen Rechtspfeil. Seine Farbe entspricht der Trendrichtung. Bei einer Trendwende auf der gewählten Bar, zeichnet der Indikator einen Diagonalpfeil. Seine Farbe und Richtung korrespondieren mit der Richtung eines Markteintritts.
Die Eingabe Parameter sind in drei Gruppen unterteilt.
- Die Eingabeparameter des ForexProfitBoost_2nb:
input string Symbol_=""; // Handelssymbol input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Zeitrahmen für die Indikatorberechnung //---- Moving Average 1 parameters input uint MAPeriod1=7; input ENUM_MA_METHOD MAType1=MODE_EMA; input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice1=PRICE_CLOSE; //---- Moving Average 2 parameters input uint MAPeriod2=21; input ENUM_MA_METHOD MAType2=MODE_SMA; input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice2=PRICE_CLOSE;
- Die notwendigen Eingabeparameter von ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal für die Darstellung des Indikators:
//---- Indikator Darstellungsparameter input uint SignalBar=0; // Index der Bar für das Signal (0 ist die aktuelle Bar) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Indikator Anzeigenname input color Upsymbol_Color=clrBlueViolet; // Farbe Aufwärtstrend input color Dnsymbol_Color=clrMagenta; // Farbe Abwärtstrend input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // Farbe Indikatorname input uint Symbols_Size=60; // Größe des Signalsymbols input uint Font_Size=10; // Schriftgröße des Indikatornamens input int X_1=5; // Horizontaler Versatz des Namens input int Y_1=-15; // Vertikaler Versatz des Namens input bool ShowIndName=true; // Zeigen des Indikatornamens input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Die Ecke der Darstellung des Symbols input uint X_=0; // Horizontaler Versatz input uint Y_=20; // Vertikaler Versatz
- Die notwendigen Eingabeparameter des ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal Indikators für die Warnung und das Tonsignal:
//---- Alert Einstellungen input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Optionen zur Auslösung input uint AlertCount=0; // Anzahl der Warnungen
Im Fall, dass der ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine Bezeichnung in der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) doppelt verwendet werden.
Der Indikator benötigt die Indikatordatei ForexProfitBoost_2nbSign.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Abb. 1. Der ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal indicator. Ein Signal der Trendfortsetzung
Abb. 2. Der ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal indicator. Ein Signal für einen Markteintritt
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12716
