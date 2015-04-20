Participe de nossa página de fãs
O indicador ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou o sinal gerado pelo indicador ForexProfitBoost_2nbSign na barra escolhida como um objeto gráfico colorido indicando a direção da operação. Ele também dispara alertas e sinais de áudio.
Se a tendência continuar no barra selecionada, o indicador mostrará uma seta para a direita. A sua cor corresponde à direção da tendência. Se a tendência mudou na barra selecionada, o indicador exibe uma seta diagonal. Sua cor e sentido correspondem à direção da operação.
Todos os parâmetros de entrada podem ser divididas em três grandes grupos:
- Os parâmetros de entrada do ForexProfitBoost_2nb:
input string Symbol_=""; // ativo financeiro input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // timeframe do indicador para cálculo //---- Parâmetros da Média Móvel 1 input uint MAPeriod1=7; input ENUM_MA_METHOD MAType1=MODE_EMA; input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice1=PRICE_CLOSE; //---- Parâmetros da Média Móvel 2 input uint MAPeriod2=21; input ENUM_MA_METHOD MAType2=MODE_SMA; input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice2=PRICE_CLOSE;
- Os parâmetros de entrada do ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal solicitados para visualização do indicador:
//---- Configurações de visualização do Indicator input uint SignalBar=0; // número de barras para obter um sinal (0 é a barra atual) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // etiqueta do nome do indicator input color Upsymbol_Color=clrBlueViolet; // cor do símbolo de tendência de alta input color Dnsymbol_Color=clrMagenta; // cor do símbolo de tendência de baixa input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // cor do nome do indicador input uint Symbols_Size=60; // tamanho dos símbolos dos sinais input uint Font_Size=10; // tamanho da fonte do nome do indicador input int X_1=5; // deslocamento horizontal do nome input int Y_1=-15; // deslocamento vertical do nome input bool ShowIndName=true; // visualização do nome do indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // o canto no qual será exibido o símbolo input uint X_=0; // deslocamento horizontal input uint Y_=20; // deslocamento vertical
- Os parâmetros de entrada do ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal solicitadospra disparar os alertas e sinais de áudio:
//---- Configurações de alertas input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // opção do modo de diparo do alerta input uint AlertCount=0; // o número de alertas
Se muitos indicadores ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal são usados no gráfico, cada um deles deve ter o seu próprio Symbols_Sirname (etiquetas com os nomes do indicador) no valor da variável string.
Este indicador requer que o arquivo ForexProfitBoost_2nbSign.mq5 seja compilado. Colocar no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Fig. 1. O indicador ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal. Continuação de um sinal de tendência
Fig. 2. O indicador ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal. Um sinal para uma operação
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12716
Um indicador tipo semáforo que usa um algorítmo baseado no cruzamento de duas médias móveis.Exp_ForexProfitBoost_2nb
Um sistema de negociação usando o indicador ForexProfitBoost_2nb.
O indicador X2MA com demonstração adicional da força da tendência, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.AML_StDev
O indicador AML com demonstração adicional da força da tendência, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.