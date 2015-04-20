CodeBaseSeções
ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Atualizado:
O indicador ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou o sinal gerado pelo indicador ForexProfitBoost_2nbSign na barra escolhida como um objeto gráfico colorido indicando a direção da operação. Ele também dispara alertas e sinais de áudio.

Se a tendência continuar no barra selecionada, o indicador mostrará uma seta para a direita. A sua cor corresponde à direção da tendência. Se a tendência mudou na barra selecionada, o indicador exibe uma seta diagonal. Sua cor e sentido correspondem à direção da operação.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididas em três grandes grupos:

  1. Os parâmetros de entrada do ForexProfitBoost_2nb:
    input string Symbol_="";                            // ativo financeiro
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;          // timeframe do indicador para cálculo
//---- Parâmetros da Média Móvel 1
input uint   MAPeriod1=7;
input  ENUM_MA_METHOD   MAType1=MODE_EMA;
input ENUM_APPLIED_PRICE   MAPrice1=PRICE_CLOSE;
//---- Parâmetros da Média Móvel 2
input uint   MAPeriod2=21;
input  ENUM_MA_METHOD   MAType2=MODE_SMA;
input ENUM_APPLIED_PRICE   MAPrice2=PRICE_CLOSE;
  2. Os parâmetros de entrada do ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal solicitados para visualização do indicador:
    //---- Configurações de visualização do Indicator
input uint SignalBar=0;                                // número de barras para obter um sinal (0 é a barra atual)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // etiqueta do nome do indicator
input color Upsymbol_Color=clrBlueViolet;              // cor do símbolo de tendência de alta
input color Dnsymbol_Color=clrMagenta;                 // cor do símbolo de tendência de baixa
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // cor do nome do indicador
input uint Symbols_Size=60;                            // tamanho dos símbolos dos sinais
input uint Font_Size=10;                               // tamanho da fonte do nome do indicador
input int X_1=5;                                       // deslocamento horizontal do nome
input int Y_1=-15;                                     // deslocamento vertical do nome 
input bool ShowIndName=true;                           // visualização do nome do indicador
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // o canto no qual será exibido o símbolo
input uint X_=0;                                       // deslocamento horizontal
input uint Y_=20;                                      // deslocamento vertical
  3. Os parâmetros de entrada do ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal solicitadospra disparar os alertas e sinais de áudio:
    //---- Configurações de alertas
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // opção do modo de diparo do alerta
input uint AlertCount=0;                     // o número de alertas

Se muitos indicadores ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal são usados no gráfico, cada um deles deve ter o seu próprio Symbols_Sirname (etiquetas com os nomes do indicador) no valor da variável string.

Este indicador requer que o arquivo ForexProfitBoost_2nbSign.mq5 seja compilado. Colocar no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Imagens:

Fig. 1. O indicador ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal. Continuação de um sinal de tendência

Fig. 2. O indicador ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal. Um sinal para uma operação

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12716

ForexProfitBoost_2nbSign ForexProfitBoost_2nbSign

Um indicador tipo semáforo que usa um algorítmo baseado no cruzamento de duas médias móveis.

Exp_ForexProfitBoost_2nb Exp_ForexProfitBoost_2nb

Um sistema de negociação usando o indicador ForexProfitBoost_2nb.

X2MA_StDev X2MA_StDev

O indicador X2MA com demonstração adicional da força da tendência, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.

AML_StDev AML_StDev

O indicador AML com demonstração adicional da força da tendência, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.