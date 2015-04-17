指标 ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal 显示趋势方向或 ForexProfitBoost_2nbSign 指标在收盘柱线上生成的信号，绘制彩色的趋势方向或交易方向的图形对象。它也可触发提示并播放声音信号。

当在选择的柱线上趋势继续时, 指标显示右箭头。它的颜色与趋势方向对应。当在选择的柱线上趋势继续时, 指标显示对角线箭头。它的颜色与方向对应于交易方向。

所有输入参数可分为三大组:

ForexProfitBoost_2nb 的输入参数:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input uint MAPeriod1= 7 ; input ENUM_MA_METHOD MAType1= MODE_EMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice1= PRICE_CLOSE ; input uint MAPeriod2= 21 ; input ENUM_MA_METHOD MAType2= MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice2= PRICE_CLOSE ; ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal 指标所需的可视化的输入参数:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color Upsymbol_Color= clrBlueViolet ; input color Dnsymbol_Color= clrMagenta ; input color IndName_Color= clrDarkOrchid ; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal 指标触发提示和声音信号所需的输入参数:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

如果在同一图表上使用若干 ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal 指标, 每个指标应有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串值。

此指标需要编译的指标文件 ForexProfitBoost_2nbSign.mq5。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例. 1. 指标 ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal。趋势延续信号

图例. 2. 指标 ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal。交易信号