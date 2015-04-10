Ставь лайки и следи за новостями
Индикатор ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора ForexProfitBoost_2nbSign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.
Если на выбранном баре тренд продолжается, то индикатор подает сигнал графическим объектом в виде стрелки, направленной вправо, цвет которой соответствует направлению тренда. Если на выбранном баре произошла смена тренда, то индикатор подает сигнал объектом в виде стрелки, направленной по диагонали, цвет и направление которой соответствуют направлению совершения сделки.
Все входные параметры индикатора можно разбить на три большие группы:
- Входные параметры индикатора ForexProfitBoost_2nb:
input string Symbol_=""; // Финансовый актив input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Таймфрейм индикатора для расчета индикатора //---- Параметры скользящего среднего 1 input uint MAPeriod1=7; input ENUM_MA_METHOD MAType1=MODE_EMA; input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice1=PRICE_CLOSE; //---- Параметры скользящего среднего 2 input uint MAPeriod2=21; input ENUM_MA_METHOD MAType2=MODE_SMA; input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice2=PRICE_CLOSE;
- Входные параметры индикатора ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
//---- настройки визуального отображения индикатора input uint SignalBar=0; // Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Название для меток индикатора input color Upsymbol_Color=clrBlueViolet; // Цвет символа роста input color Dnsymbol_Color=clrMagenta; // Цвет символа падения input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // Цвет названия индикатора input uint Symbols_Size=60; // Размер символов сигнала input uint Font_Size=10; // Размер шрифта названия индикатора input int X_1=5; // Смещение названия по горизонтали input int Y_1=-15; // Смещение названия по вертикали input bool ShowIndName=true; // Отображение названия индикатора input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Угол расположения input uint X_=0; // Смещение по горизонтали input uint Y_=20; // Смещение по вертикали
- Входные параметры индикатора ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal, которые необходимы для подачи алертов или звуковых сигналов:
//---- настройки алертов input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Вариант индикации срабатывания input uint AlertCount=0; // Количество подаваемых алертов
Если предполагается использование нескольких индикаторов ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (названия меток индикатора).
Для работы индикатора в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора ForexProfitBoost_2nbSign.mq5.
Рис.1. ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal. Сигнал продолжения тренда
Рис.2. Индикатор ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal. Сигнал для совершения сделки
