喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
Xrust & Vinin
数字自适应 XXMA 移动平均线是均线的子类，带有数字横盘滤波器，并以价格变动的方向（趋势）与横盘的分离夹角，进行有效的趋势交易。
如您在图示中所见, 当价格以趋势运行时，XXMA 线高于或低于不断变化的价格图表，它绘制边界线；当价格横向移动时，它是固定位置。柱线收盘时，如果价格上下穿越指标线，则生成交易信号；指标线由水平位置向上或向下，则表示反方向的平仓信号。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 17.08.2009.
指示使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1 XXMA 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1271
Exp_XMA_Ishimoku_Channel
突破交易系统，使用 XMA_Ishimoku_Channel 指标。OsHMA
此 OsHMA 振荡器是指示两条 HMA (介于两条 Hull 移动平均)差值。
XMA_Range_Bands
波幅通道是一个非常有趣的布林带替代品。XMA_Range_Bands_HTF
此 XMA_Range_Bands 指标变种，可以使用与图表时间帧不同的固定指标时间帧。