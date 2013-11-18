真实作者:

Xrust & Vinin

数字自适应 XXMA 移动平均线是均线的子类，带有数字横盘滤波器，并以价格变动的方向（趋势）与横盘的分离夹角，进行有效的趋势交易。

如您在图示中所见, 当价格以趋势运行时，XXMA 线高于或低于不断变化的价格图表，它绘制边界线；当价格横向移动时，它是固定位置。柱线收盘时，如果价格上下穿越指标线，则生成交易信号；指标线由水平位置向上或向下，则表示反方向的平仓信号。



此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 17.08.2009.

指示使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

图例.1 XXMA 指标