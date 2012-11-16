CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

XXMA - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3510
Рейтинг:
(34)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) просмотр
XXMA.mq5 (15.02 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Xrust & Vinin

Цифровая адаптивная скользящая средняя XXMA представляет собой подвид moving averages с цифровым фильтром флэт - тренд и предназначена для отделения углового направленного движения цены (трендa) от горизонтального (флета) , для эффективной трендовой торговли.

Как видно на рисунке, во время трендового движения цены линия XXma находится над, или под графиком цены, постоянно изменяя свое значение и рисуя ограничивающую линию, а во время горизонтального движения (флета) находится в неизменном положении. Сигналом для входа в сделку является закрытие бара над или под линией индикатора при наклонном его положении, а сигналом к закрытию позиции будет служить пересечение или закрытие в противоположную сторону при горизонтальном положении лини индикатора.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 17.08.2009.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор XXMA

Рис.1 Индикатор XXMA

HeikinAshi_SepWnd HeikinAshi_SepWnd

Индикатор Heikin Ashi в отдельном подокне с возможностью выбора периода.

Gaus_MA Gaus_MA

Индикатор рассчитывает скользящую среднюю при помощи модифицированного алгоритма линейно-взвешенного скользящего среднего

XATRStopLevel XATRStopLevel

Индикатор даёт значение стоплосса для открываемой позиции на основе данных индикатора XATR.

Trend Continuation Factor Trend Continuation Factor

Индикатор для определения тренда и его направления.