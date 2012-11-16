Реальный автор:

Xrust & Vinin

Цифровая адаптивная скользящая средняя XXMA представляет собой подвид moving averages с цифровым фильтром флэт - тренд и предназначена для отделения углового направленного движения цены (трендa) от горизонтального (флета) , для эффективной трендовой торговли.

Как видно на рисунке, во время трендового движения цены линия XXma находится над, или под графиком цены, постоянно изменяя свое значение и рисуя ограничивающую линию, а во время горизонтального движения (флета) находится в неизменном положении. Сигналом для входа в сделку является закрытие бара над или под линией индикатора при наклонном его положении, а сигналом к закрытию позиции будет служить пересечение или закрытие в противоположную сторону при горизонтальном положении лини индикатора.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 17.08.2009.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор XXMA