XXMA - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3510
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Xrust & Vinin
Цифровая адаптивная скользящая средняя XXMA представляет собой подвид moving averages с цифровым фильтром флэт - тренд и предназначена для отделения углового направленного движения цены (трендa) от горизонтального (флета) , для эффективной трендовой торговли.
Как видно на рисунке, во время трендового движения цены линия XXma находится над, или под графиком цены, постоянно изменяя свое значение и рисуя ограничивающую линию, а во время горизонтального движения (флета) находится в неизменном положении. Сигналом для входа в сделку является закрытие бара над или под линией индикатора при наклонном его положении, а сигналом к закрытию позиции будет служить пересечение или закрытие в противоположную сторону при горизонтальном положении лини индикатора.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 17.08.2009.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор XXMA
