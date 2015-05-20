Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Autor real:
Oreshkin A.V.
Indicador de fractales con funcional ampliado.
Se puede elegir la cantidad de velas en los lados para determinar la fractal, así como la diferencia mínima permisible entre los extremos y los picos vecinos:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input uint LeftCount=10; // Cantidad de velas en la izquierda input uint RightCount=2; // Cantidad de velas en la derecha input uint MinDiff=10; // Distancia mínima permisible desde los extremos a los picos input int UpLable=217; // Marca de la fractal superior input int DnLable=218; // Marca de la fractal inferior
El código se publicó en Code Base 27.12.2012.
Fig.1. Indicador MI_Fractal
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12691
