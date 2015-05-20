Autor real:

Oreshkin A.V.

Indicador de fractales con funcional ampliado.

Se puede elegir la cantidad de velas en los lados para determinar la fractal, así como la diferencia mínima permisible entre los extremos y los picos vecinos:

input uint LeftCount= 10 ; input uint RightCount= 2 ; input uint MinDiff= 10 ; input int UpLable= 217 ; input int DnLable= 218 ;

El código se publicó en Code Base 27.12.2012.

Fig.1. Indicador MI_Fractal