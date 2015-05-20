CodeBaseSecciones
MI_Fractal - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Oreshkin A.V.

Indicador de fractales con funcional ampliado.

Se puede elegir la cantidad de velas en los lados para determinar la fractal, así como la diferencia mínima permisible entre los extremos y los picos vecinos:

//+----------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador          |
//+----------------------------------------------+
input uint LeftCount=10;  // Cantidad de velas en la izquierda
input uint RightCount=2;  // Cantidad de velas en la derecha
input uint MinDiff=10;    // Distancia mínima permisible desde los extremos a los picos 
input int  UpLable=217;   // Marca de la fractal superior
input int  DnLable=218;   // Marca de la fractal inferior

El código se publicó en Code Base 27.12.2012.

Fig. 1. Indicador MI_Fractal

Fig.1. Indicador MI_Fractal

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12691

