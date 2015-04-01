Индикатор AdaptiveCyberCycle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор AdaptiveCGOscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор AFL_Winner_Signal отображает информацию о действующем тренде и о сигналах для сделок на базе индикатора AFL_Winner.

Индикатор показывает спред на каждом баре, текущий и минимальный за период.