MI_Fractal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2978
(19)
Реальный автор:

Орешкин А.В.

Индикатор фракталов с расширенным функционалом.

Можно выбирать количество свечей по бокам для определения фрактала, а также минимально допустимую разницу между экстремумами и соседними пиками:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input uint LeftCount=10;  // Количество свечей слева
input uint RightCount=2;  // Количество свечей справа
input uint MinDiff=10;    // Минимально допустимое расстояние от экстремумов до пиков 
input int  UpLable=217;   // Метка верхнего фрактала
input int  DnLable=218;   // Метка нижнего фрактала

Код был опубликован в Code Base 27.12.2012.

Рис.1. Индикатор MI_Fractal

AdaptiveCGOscillator_HTF AdaptiveCGOscillator_HTF

Индикатор AdaptiveCGOscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

AdaptiveCyberCycle_HTF AdaptiveCyberCycle_HTF

Индикатор AdaptiveCyberCycle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

AFL_Winner_Signal AFL_Winner_Signal

Индикатор AFL_Winner_Signal отображает информацию о действующем тренде и о сигналах для сделок на базе индикатора AFL_Winner.

iSpread iSpread

Индикатор показывает спред на каждом баре, текущий и минимальный за период.