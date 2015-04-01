Смотри, как бесплатно скачать роботов
MI_Fractal - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Орешкин А.В.
Индикатор фракталов с расширенным функционалом.
Можно выбирать количество свечей по бокам для определения фрактала, а также минимально допустимую разницу между экстремумами и соседними пиками:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input uint LeftCount=10; // Количество свечей слева input uint RightCount=2; // Количество свечей справа input uint MinDiff=10; // Минимально допустимое расстояние от экстремумов до пиков input int UpLable=217; // Метка верхнего фрактала input int DnLable=218; // Метка нижнего фрактала
Код был опубликован в Code Base 27.12.2012.
Рис.1. Индикатор MI_Fractal
