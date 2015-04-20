Autor:

Oreshkin A.V.

Um indicador Fractal com funcionalidade estendida.

Você pode especificar o número de candles em cada lado para a determinação do fractal, e também, a diferença mínima entre os pontos extremos e picos adjacentes:

input uint LeftCount= 10 ; input uint RightCount= 2 ; input uint MinDiff= 10 ; input int UpLable= 217 ; input int DnLable= 218 ;

O código original foi publicado na Base de Código em 27.12.2012.

Fig. 1. O indicador MI_Fractal