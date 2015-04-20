Participe de nossa página de fãs
MI_Fractal - indicador para MetaTrader 5
Autor:
Oreshkin A.V.
Um indicador Fractal com funcionalidade estendida.
Você pode especificar o número de candles em cada lado para a determinação do fractal, e também, a diferença mínima entre os pontos extremos e picos adjacentes:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de Entrada do Indicador | //+----------------------------------------------+ input uint LeftCount=10; // número de candles à esquerda input uint RightCount=2; // número de candles à direita input uint MinDiff=10; // mínima distância entre os pontos extremos e picos input int UpLable=217; // Etiqueta Up fractal input int DnLable=218; // Etiqueta Down fractal label
O código original foi publicado na Base de Código em 27.12.2012.
Fig. 1. O indicador MI_Fractal
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12691
Indicador AdaptiveCGOscillator com a opção da seleção de timeframe nos parâmetros de entrada.AdaptiveCyberCycle_HTF
Indicador AdaptiveCyberCycle com a opção da seleção de timeframe nos parâmetros de entrada.
O indicador NRatio_HTF_Signal mostra a direção da tendência e sinal baseado no indicador NRatioSign.AdaptiveRVI_HTF
O indicador AdaptiveRVI com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entradas.