CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

MI_Fractal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1543
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor:

Oreshkin A.V.

Um indicador Fractal com funcionalidade estendida.

Você pode especificar o número de candles em cada lado para a determinação do fractal, e também, a diferença mínima entre os pontos extremos e picos adjacentes:

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de Entrada do Indicador           |
//+----------------------------------------------+
input uint LeftCount=10;  // número de candles à esquerda
input uint RightCount=2;  // número de candles à direita
input uint MinDiff=10;    // mínima distância entre os pontos extremos e picos 
input int  UpLable=217;   // Etiqueta Up fractal
input int  DnLable=218;   // Etiqueta Down fractal label

O código original foi publicado na Base de Código em 27.12.2012.

Fig. 1. O indicador MI_Fractal

Fig. 1. O indicador MI_Fractal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12691

AdaptiveCGOscillator_HTF AdaptiveCGOscillator_HTF

Indicador AdaptiveCGOscillator com a opção da seleção de timeframe nos parâmetros de entrada.

AdaptiveCyberCycle_HTF AdaptiveCyberCycle_HTF

Indicador AdaptiveCyberCycle com a opção da seleção de timeframe nos parâmetros de entrada.

NRatio_HTF_Signal NRatio_HTF_Signal

O indicador NRatio_HTF_Signal mostra a direção da tendência e sinal baseado no indicador NRatioSign.

AdaptiveRVI_HTF AdaptiveRVI_HTF

O indicador AdaptiveRVI com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entradas.