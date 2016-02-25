オリジナル著者：

Oreshkin A.V.

内容

拡張された機能を持つフラクタルインディケータです。

フラクタル決意のためのそれぞれの側のローソク足の数、また、極値と隣接するピーク間の最小差を指定することができます。

input uint LeftCount= 10 ; input uint RightCount= 2 ; input uint MinDiff= 10 ; input int UpLable= 217 ; input int DnLable= 218 ;

オリジナルコードは2012年12月27日にコードベースに公開されました。

図１MI_Fractal インディケータ