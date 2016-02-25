無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MI_Fractal - MetaTrader 5のためのインディケータ
オリジナル著者：
Oreshkin A.V.
内容
拡張された機能を持つフラクタルインディケータです。
フラクタル決意のためのそれぞれの側のローソク足の数、また、極値と隣接するピーク間の最小差を指定することができます。
//+----------------------------------------------+ //| インディケータ入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input uint LeftCount=10; // 左側のローソク足の数 input uint RightCount=2; // 右側のローソク足の数 input uint MinDiff=10; // 極値からピークの最短距離 input int UpLable=217; // 上向きフラクタルラベル input int DnLable=218; // 下向きフラクタルラベル
オリジナルコードは2012年12月27日にコードベースに公開されました。
図１MI_Fractal インディケータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12691
