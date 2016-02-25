コードベースセクション
MI_Fractal - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
835
(19)
Oreshkin A.V.

拡張された機能を持つフラクタルインディケータです。

フラクタル決意のためのそれぞれの側のローソク足の数、また、極値と隣接するピーク間の最小差を指定することができます。

//+----------------------------------------------+
//| インディケータ入力パラメータ                   |
//+----------------------------------------------+
input uint LeftCount=10;  // 左側のローソク足の数
input uint RightCount=2;  // 右側のローソク足の数
input uint MinDiff=10;    // 極値からピークの最短距離 
input int  UpLable=217;   // 上向きフラクタルラベル
input int  DnLable=218;   // 下向きフラクタルラベル

オリジナルコードは2012年12月27日にコードベースに公開されました。

図１MI_Fractal インディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12691

