MI_Fractal - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
699
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Originalautor:

Oreshkin A.V.

Ein Fraktal-Indikator mit erweiterter Funktionalität.

Sie können sowohl die Anzahl der Kerzen auf jeder Seite für Fraktal-Bestimmung angeben wie auch den minimalen Unterschied zwischen den Extrema und den angrenzenden Spitzen:

//+----------------------------------------------+
//| Indikator Eingabeparameter                   |
//+----------------------------------------------+
input uint LeftCount=10;  // Anzahl der Kerzen links
input uint RightCount=2;  // Anzahl der Kerzen rechts
input uint MinDiff=10;    // Mindestabstand der Extrema zu den Spitzen 
input int  UpLable=217;   // Char-Symbol des oberes Fraktals
input int  DnLable=218;   // Char-Symbol des unteren Fraktals

Der Originalcode wurde in der Code Base am 27.12.2012 veröffentlicht.

Abb. 1. Der MI_Fractal Indikator

Abb. 1. Der MI_Fractal Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12691

