Originalautor:

Oreshkin A.V.

Ein Fraktal-Indikator mit erweiterter Funktionalität.

Sie können sowohl die Anzahl der Kerzen auf jeder Seite für Fraktal-Bestimmung angeben wie auch den minimalen Unterschied zwischen den Extrema und den angrenzenden Spitzen:

input uint LeftCount= 10 ; input uint RightCount= 2 ; input uint MinDiff= 10 ; input int UpLable= 217 ; input int DnLable= 218 ;

Der Originalcode wurde in der Code Base am 27.12.2012 veröffentlicht.

Abb. 1. Der MI_Fractal Indikator