MI_Fractal - Indikator für den MetaTrader 5
Originalautor:
Oreshkin A.V.
Ein Fraktal-Indikator mit erweiterter Funktionalität.
Sie können sowohl die Anzahl der Kerzen auf jeder Seite für Fraktal-Bestimmung angeben wie auch den minimalen Unterschied zwischen den Extrema und den angrenzenden Spitzen:
//+----------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+----------------------------------------------+ input uint LeftCount=10; // Anzahl der Kerzen links input uint RightCount=2; // Anzahl der Kerzen rechts input uint MinDiff=10; // Mindestabstand der Extrema zu den Spitzen input int UpLable=217; // Char-Symbol des oberes Fraktals input int DnLable=218; // Char-Symbol des unteren Fraktals
Der Originalcode wurde in der Code Base am 27.12.2012 veröffentlicht.
Abb. 1. Der MI_Fractal Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12691
