Индикатор фракталы с расширенным функционалом. Можно выбирать количество свечей по бокам для определения фрактала, а также минимально допустимую разницу между экстремумами и соседними пиками

При желании в коде скрипта можно раскомментировать строчку, чтобы индикатор рассчитывался не по всем существующим барам, а только по заранее заданному количеству баров.