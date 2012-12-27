Смотри, как бесплатно скачать роботов
Фракталы - индикатор для MetaTrader 4
- 9468
Индикатор фракталы с расширенным функционалом. Можно выбирать количество свечей по бокам для определения фрактала, а также минимально допустимую разницу между экстремумами и соседними пиками
При желании в коде скрипта можно раскомментировать строчку, чтобы индикатор рассчитывался не по всем существующим барам, а только по заранее заданному количеству баров.
