Индикаторы

Фракталы - индикатор для MetaTrader 4

Alexey Oreshkin
9468
(9)
Индикатор фракталы с расширенным функционалом. Можно выбирать количество свечей по бокам для определения фрактала, а также минимально допустимую разницу между экстремумами и соседними пиками

При желании в коде скрипта можно раскомментировать строчку, чтобы индикатор рассчитывался не по всем существующим барам, а только по заранее заданному количеству баров.

Индикатор фракталы с расширенным функционалом.

