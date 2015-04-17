请观看如何免费下载自动交易
原作者:
Oreshkin A.V.
带有扩展功能的分形指标。
您可以指定判断分形的每一边蜡烛条的数量, 以及极值点之间的最小不同, 并调整峰值:
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input uint LeftCount=10; // 至左侧的蜡烛数量 input uint RightCount=2; // 至右侧的蜡烛数量 input uint MinDiff=10; // 从极值点到峰值的最小距离 input int UpLable=217; // 向上分形标签 input int DnLable=218; // 向下分形标签
原版指标以 MQL4 语言编写，并首次发表在 代码库 27.12.2012。
图例. 1. 指标 MI_Fractal
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12691
