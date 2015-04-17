原作者:

Oreshkin A.V.

带有扩展功能的分形指标。

您可以指定判断分形的每一边蜡烛条的数量, 以及极值点之间的最小不同, 并调整峰值:

input uint LeftCount= 10 ; input uint RightCount= 2 ; input uint MinDiff= 10 ; input int UpLable= 217 ; input int DnLable= 218 ;

原版指标以 MQL4 语言编写，并首次发表在 代码库 27.12.2012。

图例. 1. 指标 MI_Fractal