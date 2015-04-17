代码库部分
MI_Fractal - MetaTrader 5脚本

原作者:

Oreshkin A.V.

带有扩展功能的分形指标。

您可以指定判断分形的每一边蜡烛条的数量, 以及极值点之间的最小不同, 并调整峰值:

//+----------------------------------------------+
//| 指标输入参数                                 |
//+----------------------------------------------+
input uint LeftCount=10;  // 至左侧的蜡烛数量
input uint RightCount=2;  // 至右侧的蜡烛数量
input uint MinDiff=10;    // 从极值点到峰值的最小距离 
input int  UpLable=217;   // 向上分形标签
input int  DnLable=218;   // 向下分形标签

原版指标以 MQL4 语言编写，并首次发表在 代码库 27.12.2012。

图例. 1. 指标 MI_Fractal

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12691

