Geglätteter RSI-Indikator und RSI eines Gleitenden Durchschnitts.



Es gibt zwei Möglichkeiten, den RSI zu glätten:

Man berechnet den RSI (erste Zeile), glättet ihn und erhält den Smoothed_RSI (zweite Zeile): Man nimmt einen MA und berechnet von diesem MA den RSI und erhält den RSI_of_MA (erste Zeile) und der wird jetzt geglättet zum RSI_of_MA (zweite Zeile).

Für alle, die den Unterschied beider Methoden sehen wollen, setzt man "show_both = true", so sieht man beides in einem Chart;

Der grüne Linie ist die des RSI_of_MA.