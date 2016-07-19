CodeBaseKategorien
Indikatoren

Smoothed_RSI and RSI_of_MA - Indikator für den MetaTrader 5

Geglätteter RSI-Indikator und RSI eines Gleitenden Durchschnitts.

Es gibt zwei Möglichkeiten, den RSI zu glätten:

  1. Man berechnet den RSI (erste Zeile), glättet ihn und erhält den Smoothed_RSI (zweite Zeile):
  2. Man nimmt einen MA und berechnet von diesem MA den RSI und erhält den RSI_of_MA (erste Zeile) und der wird jetzt geglättet zum RSI_of_MA (zweite Zeile).

Für alle, die den Unterschied beider Methoden sehen wollen, setzt man "show_both = true", so sieht man beides in einem Chart;

Der grüne Linie ist die des RSI_of_MA.

