Smoothed_RSI 和 RSI_of_MA - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1591
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
平滑 RSI 指标和移动均线 RSI。
有两种方式来平滑 RSI:
- 是否有人计算一条 RSI (第一条线) 之后将之平滑并得到一条 Smoothed_RSI: (第二条线)
- 是否有人得到一条 MA 并获取此 MA 的 RSI, 这应该是 RSI_of_MA (第一条线), 之后可以将此 RSI_of_MA 进行平滑。(第二条线)
为了让大家看出两种方式的区别, 选择 "show_both = true", 则可以在同一图表上看到两种方式;
绿线是 RSI_of_MA。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/12656
