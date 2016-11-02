コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Smoothed_RSI and RSI_of_MA - MetaTrader 5のためのインディケータ

移動平均の平滑化されたRSI指標とRSI。

RSIの平滑化には2つの方法があります。

  1. RSI（1番目の線）を計算して平滑化し、Smoothed_RSI（2番目の線）を取得する
  2. MAを取得してこのMAのRSIを取ると、これがRSI_of_MA（1番目の線）となり、このRSI_of_MAを平滑化することができます（2番目の線）。

2つの方法の違いを見るには、「show_both = true」を選択すると両方法が同じチャート上に表示されます。

緑船がRSI_of_MAです。

移動平均の平滑化されたRSI指標とRSI。

