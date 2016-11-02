無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Smoothed_RSI and RSI_of_MA - MetaTrader 5のためのインディケータ
移動平均の平滑化されたRSI指標とRSI。
RSIの平滑化には2つの方法があります。
- RSI（1番目の線）を計算して平滑化し、Smoothed_RSI（2番目の線）を取得する
- MAを取得してこのMAのRSIを取ると、これがRSI_of_MA（1番目の線）となり、このRSI_of_MAを平滑化することができます（2番目の線）。
2つの方法の違いを見るには、「show_both = true」を選択すると両方法が同じチャート上に表示されます。
緑船がRSI_of_MAです。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/12656
