Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Smoothed_RSI и RSI_of_MA - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2162
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикаторы Smoothed RSI и RSI of Moving Average.
Существует два способа сглаживания RSI:
- Вычисление RSI (первой линии) и ее сглаживание для получения Smoothed_RSI (второй линии).
- Вычисление скользящей средней, затем вычисление ее RSI — получим RSI_of_MA (первую линию), которую затем можно сгладить (вторая линия).
Те, кому важная разница между двумя способами, могут задать "show_both = true", чтобы на графике отображались оба варианта;
Зеленая линия — это RSI_of_MA.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12656
Fractal ZigZag
Этот индикатор является версией FractalZigZagNoRepaint для MQL5, он отображает локальные максимумы и минимумы.Класс для задания и проверки времени торговли
Класс CTimeControl предназначен для использования в советниках с целью удобного задания и проверки разрешенного времени торговли.
Oscillator Candles
Цветные OHLC-свечи, отображающиеся в отдельном окне.Statistical Functions
Набор статистических функций, которые позволяют рассчитывать некоторые значения, описывающие таймсерии.