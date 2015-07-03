CodeBaseРазделы
Индикаторы

Smoothed_RSI и RSI_of_MA - индикатор для MetaTrader 5

Опубликован:
Обновлен:
Индикаторы Smoothed RSI и RSI of Moving Average.

Существует два способа сглаживания RSI:

  1. Вычисление RSI (первой линии) и ее сглаживание для получения Smoothed_RSI (второй линии).
  2. Вычисление скользящей средней, затем вычисление ее RSI — получим RSI_of_MA (первую линию), которую затем можно сгладить (вторая линия).

Те, кому важная разница между двумя способами, могут задать "show_both = true", чтобы на графике отображались оба варианта;

Зеленая линия — это RSI_of_MA.

Индикаторы Smoothed RSI и RSI of Moving Average.

