此指标是 MQL4 代码库中 FractalZigZagNorepaint 指标的移植版本。

它使用之字折线指标来判断波段的高低点。这些波段可用于绘制或评估非重绘的之字折线指标。本指标自当前柱线计算向后的两根柱线并绘制。

本程序有 4 个输入变量，解释如下。

输入变量:

第一个变量决定是否在当前柱线收盘时绘制高低分形。设置 CalculateOnBarClose 为 true 则指标箭头仅在当前柱线收盘时或下跟柱线开盘时绘制。

ZZDepth 和 ZZDev 变量是之字折线指标的相应输入参数。ZZDepth 对应于之字折线的 ExtDepth 输入参数，而 ZZDev 对应于之字折线的 ExtDeviation 输入参数。ExtBackStep 固定设置为 1。

nShift 简单地设置箭头距离最高或最低分形的点数。