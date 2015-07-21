请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
此指标是 MQL4 代码库中 FractalZigZagNorepaint 指标的移植版本。
它使用之字折线指标来判断波段的高低点。这些波段可用于绘制或评估非重绘的之字折线指标。本指标自当前柱线计算向后的两根柱线并绘制。
本程序有 4 个输入变量，解释如下。
输入变量:
第一个变量决定是否在当前柱线收盘时绘制高低分形。设置 CalculateOnBarClose 为 true 则指标箭头仅在当前柱线收盘时或下跟柱线开盘时绘制。
ZZDepth 和 ZZDev 变量是之字折线指标的相应输入参数。ZZDepth 对应于之字折线的 ExtDepth 输入参数，而 ZZDev 对应于之字折线的 ExtDeviation 输入参数。ExtBackStep 固定设置为 1。
nShift 简单地设置箭头距离最高或最低分形的点数。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/12648
用于设置和检查交易时间的类
在您的 EA 中包含 CTimeControl 类可以便利地设置和检查您自己的交易时间。Indicator Arrows II
在图表窗口绘制向上/向下箭头。
Smoothed_RSI 和 RSI_of_MA
平滑 RSI 指标和移动均线 RSI。StocksBG
StocksBG 指标在 M15 或更低时间帧的图表上显示主要股票交易所的活跃度。