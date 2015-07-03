Ставь лайки и следи за новостями
Fractal ZigZag - индикатор для MetaTrader 5
4543
Этот индикатор является портированной версией индикатора FractalZigZagNorepaint на MQL4, доступного в Code Base.
Он использует индикатор ZigZag для определения чередующихся максимумов и минимумов. Эти чередования можно затем использовать для построения или вычисления неперерисовывающегося индикатора Zigzag. Индикатор использует значения 2 баров перед текущим.
Программа имеет 4 входные переменные, описанные ниже.
Входные переменные:
Первая переменная определяет, когда будет строиться нижний или верхний фрактал по отношению к закрытию текущего бара. Если для CalculateOnBarClose установить значение true, то стрелки будут строиться только при закрытии текущего бара или открытии следующего бара.
Переменные ZZDepth и ZZDev относятся к входным параметрам индикатора ZigZag. ZZDepth соответствует переменной ExtDepth индикатора ZigZag, а ZZDev соответствует переменной ExtDeviation. Переменная ExtBackStep всегда равна 1.
nShift задает вертикальное смещение стрелок в пипсах.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12648
