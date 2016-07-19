Dieser Indikator ist die MQL5 Version des Indikators FractalZigZagNoRepaint aus der MQL4 Code-Base.

Es verwendet den Zigzag-Indikator, um die "Swing-Highs" und "Swing-Lows" festzustellen. Diese "Swings" können verwendet werden, um einen nicht "repainting" ZigZag-Indikator zu zeichnen oder zu schätzen. Der Indikator verwendet die Werte der letzten beiden 2 Bars vor der aktuellen.

Der Programm hat 4 Eingabevariablen, die unten erklärt werden.

Eingabe Variablen:

Die erste Variable bestimmt, wann ein unteres oder oberes Fraktal gezeichnet wird mit Verweis auf den Schlusskurs der aktuellen Bar. Setzen Sie CalculateOnBarClose auf "true" und die Indikatorpfeile werden nur beim Schließen der aktuellen und dem Eröffnen der neuen Bar gezeichnet.

Die ZZDepth und ZZDev Variablen beziehen sich auf die Eingabeparameter des ZigZag Indikators. ZZDepth entspricht der Eingabevariablen ExtDepth und ZZDev ExtDeviation des ZigZag-Indikators. ExtBackStep ist dauerhaft auf 1 gesetzt.

nShift setzt nur die Anzahl von Pips um die die Pfeile über oder unter den Hochs oder Tiefs platziert werden.