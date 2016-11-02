この指標は MQL4 コードベースのFractalZigZagNorepaint指標を書き換えたものです。

スイングの高値と安値を確認するにはジグザグ指標が使用されます。その後これらのスイングは再描画されないジグザグ指標を描画または推定することができます。この指標は現在のバーから前戻った2つのバーの値を描画します。

プログラムには下に説明された4つの入力変数があります。

入力変数：

最初の変数は現在のバーの終値を参照してフラクタルの安値や高値がいつ描画されるかを決定します。CalculateOnBarCloseをtrueに設定すると指標の矢印は現在のバーが閉まる時か次のバーの開く時にのみ描画されます。

ZZDepth及びZZDev変数はジグザグ指標の入力パラメータに関係しています。ZZDepthはジグザグ指標のExtDepth入力変数、ZZDevはExtDeviation入力変数に対応します。ExtBackStepは常時1に設定されています。

onShiftは、単に矢印がフラクタルの高/安値の上/下になるピップの数を設定します。