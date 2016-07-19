Der "Risk Manager" kontrolliert und beschränkt den Gesamtverlust des Kontos und den Verlust einzelner Positionen.

Er bietet auch einen Trailing Stop für das Konto. Beim Überschreiten der vorgegebene Werte (in %) werden die offenen Positionen durch Markt-Orders geschlossen. Alle "Pending-Orders" werden entfernt.

Eine Saldenprüfung wird einmal am Tag durchgeführt, sobald sich das Datum ändert. Er verwendet die Serverzeit, i. e. die Zeit des letzten Kurses.

Der EA wurde auf einem realen Konto bei FORTS Derivatenmarkt und auf einem FOREX-Demokonto von MetaQuotes getestet.

Expert Advisor Parameter: