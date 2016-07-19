und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Risk Manager - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1892
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der "Risk Manager" kontrolliert und beschränkt den Gesamtverlust des Kontos und den Verlust einzelner Positionen.
Er bietet auch einen Trailing Stop für das Konto. Beim Überschreiten der vorgegebene Werte (in %) werden die offenen Positionen durch Markt-Orders geschlossen. Alle "Pending-Orders" werden entfernt.
Eine Saldenprüfung wird einmal am Tag durchgeführt, sobald sich das Datum ändert. Er verwendet die Serverzeit, i. e. die Zeit des letzten Kurses.
Der EA wurde auf einem realen Konto bei FORTS Derivatenmarkt und auf einem FOREX-Demokonto von MetaQuotes getestet.
Expert Advisor Parameter:
- Day Risk % - Maximaler Prozentsatz eines Tagesverlustes.
- Deal Risk % - Maximaler Prozentsatz eines Positionsverlustes. Den Wert Null deaktiviert diese Funktion.
- Trailing Stop % - Prozentsatz für Trailing Stopps für den Tagesgewinn.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12641
Diese Klasse erstellt interaktive Tasten mit unterschiedlichen Zuständen auf einem Preischart.Candle Time End and Spread
Der Indikator zeigt zugleich den aktuellen Spread und die Zeit bis zum Schluss der Bar (Kerze).
Dieser Indikator ist die MQL5 Version des FractalZigZagNoRepaint, er zeigt die "Swing-High" und "Swing-Low".Smoothed_RSI and RSI_of_MA
Geglätteter RSI-Indikator und RSI eines Gleitenden Durchschnitts.